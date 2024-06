Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogarão em São Paulo pela NFL - Divulgação/NFL

Publicado 13/06/2024 16:12

Rio - Os ingressos para a partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, pela NFL, que aconterá no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, estão esgotados. As vendas, que se iniciaram às 10h desta quinta (13), não duraram nem duas horas.

Na última segunda, clientes da XP Investimentos tiveram acesso à pré-venda exclusiva do jogo, que também se esgotou rapidamente. Além do online, os ingressos também foram vendidos de forma presencial no Shopping Ibirapuera nesta quinta.

Fila gigante de pessoas em busca de garantir ingressos para o 1° jogo da NFL no Brasil antes mesmo de abrir o Shopping Ibirapuera (13/06) pic.twitter.com/V5eXdfGOIJ — Interceptados (@interceptadoos) June 13, 2024

Com o intuito de expandir o mercado do esporte para o exterior, a NFL já organizou algumas partidas oficiais em outras cidades fora dos Estados Unidos, como em Londres, Cidade do México, Munique e Frankfurt. Será a primeira vez que o Brasil irá receber uma partida da principal liga de futebol americano do mundo.