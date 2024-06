Gramado da Arena do Grêmio foi destruído pelas enchentes - Emanuel Prestes / Arena do Grêmio

Gramado da Arena do Grêmio foi destruído pelas enchentesEmanuel Prestes / Arena do Grêmio

Publicado 13/06/2024 15:37

Rio - Diretor do Grêmio, Henrique Guterres teceu críticas à CBF pela falta de ajuda da entidade aos clubes gaúchos, após a tragédia no Rio Grande do Sul. De acordo com o executivo de marketing do Tricolor Gaúcho, a única coisa feita foi a paralisação do Brasileirão , que, ainda segundo ele, só aconteceu pela pressão das equipes do campeonato e da sociedade.

"Se a gente ver quais foram as decisões da CBF que ajudaram as equipes do Sul, a gente vai ver que não teve, né? Basicamente, a CBF delegou para cada clube a sua negociação. A única coisa que a CBF fez foi a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas, mas também o fez porque sofreu uma pressão enorme dos clubes e, principalmente, da sociedade", disse Henrique Guterres, em entrevista ao "Uol", que completou:



"Até onde eu sei, ainda não tem nenhum projeto estruturado via CBF para ajudar na reconstrução. Até onde eu sei, nem financeiro", revelou.



Apesar das críticas a CBF pela falta de projetos para apoiar o Sul do país, Henrique comentou a ação conjunta entre Grêmio e Internacional, chamada de "Jogando Junto - Pela Reconstrução do RS", criada para estimular a doação de empresas para o processo de reestruturação do estado.



"No primeiro momento, essa junção é para dar visibilidade e trazer recursos, trazer investimentos nessa reconstrução, que a gente sabe que é uma fase longa. Isso vem funcionando muito bem. Além da questão do "Jogando Junto", a gente entende que estamos em uma região muito pobre [da Arena do Grêmio], onde muitas famílias foram afetadas. Então, a gente está dentro da comunidade hoje, fazendo comida, fazendo faxina, ajudando em todos os aspectos", finalizou.