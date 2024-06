Presidente do Barcelona, Joan Laporta - AFP

Presidente do Barcelona, Joan Laporta AFP

Publicado 13/06/2024 15:14

Rio - Em meio ao sucesso do rival Real Madrid, que conquistou a Liga dos Campeões pela 15ª vez na história e contratou Kylian Mbappé por cinco temporadas, o presidente Joan Laporta tentou defender a marca do Barcelona e gerou polêmica. Em discurso no Senado nesta última quarta-feira (12), o mandatário catalão tentou somar todos os títulos do clube e afirmou que o Barça é o melhor do mundo.

"A marca Barça está forte. Somos o melhor clube do mundo, temos 48 Ligas dos Campeões (...) Depois de muito esforço, posso anunciar com orgulho que neste ano daremos resultados operativos positivos. O plano de viabilidade está se cumprindo. Reduzimos a folha salarial em 180 milhões de euros e fizemos crescer o valor de mercado do elenco", disse Joan Laporta.

Para chegar ao resultado de 48 títulos de Ligas dos Campeões, Joan Laporta somou os títulos continentais conquistados no futebol masculino (5) e feminino (3), no basquete masculino (2), no handebol masculino (12), no hóquei masculino (22) e futsal masculino (4). O Real Madrid, por sua vez, é o maior campeão europeu no futebol masculino (15) e no basquete masculino (11).

Pela segunda vez neste século, o Barcelona terminou uma temporada sem conquistar título. A última vez que isso ocorreu foi na temporada 2007/08. Desde então, o clube conquistou pelo menos um troféu. Para piorar, viu o maior rival conquistar o Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, além de contratar Mbappé e colocar pelo menos dois jogadores na disputa pela Bola de Ouro (Vini Jr e Bellingham).