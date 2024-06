Vitor Roque recebe auxílio de um preparador físico e de um profissional que também trabalha com Sergi Roberto - Divulgação / Barcelona

Atacante do Barcelona, Vitor Roque encurtou as férias e está treinando por conta própria em busca de conquistar maior espaço no clube catalão com o técnico Hansi Flick. A reapresentação do elenco está marcada somente para o dia 8 de julho. As informações são do jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.

O brasileiro, de 19 anos, recebe auxílio de um preparador físico e de um profissional que também trabalha com Sergi Roberto. Ele faz duas sessões de exercícios na academia de casa, segundo o diário local.



Com a dificuldade do Barça de se adequar ao fair play financeiro da La Liga, Vitor Roque ainda não foi inscrito pelo clube para a temporada 2024/25. Ano passado, ele foi registrado graças à lesão de Gavi, que liberou espaço no orçamento.



A situação, inclusive, abre oportunidade para que o garoto seja negociado. Segundo a imprensa espanhola, diversos clubes europeus tem interesse no atleta.

Na última temporada, Vitor Roque entrou em campo 16 vezes, sendo duas como titular, e mandou a bola para as redes duas vezes.