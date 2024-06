Mbappé é o novo jogador do Real Madrid - AFP

Publicado 13/06/2024 09:53 | Atualizado 13/06/2024 10:39

Rio - O Real Madrid conta os dias para apresentar Kylian Mbappé. O clube espanhol já tem tudo preparado para receber o astro francês e fará a apresentação no dia 16 de julho, dois dias após o fim da Eurocopa de 2024, no Santiago Bernabéu, em Madri, de acordo com o jornal espanhol "Marca".

A ideia do Real Madrid é realizar um grande evento com público para a apresentação de Mbappé no Santiago Bernabéu. A expectativa é que o estádio esteja lotado e se aproxime da marca da apresentação de Cristiano Ronaldo, em 2009. Na época, o português foi apresentado diante de 80 mil torcedores.

A data de apresentação também marca o início da venda das camisas de Mbappé, que será o camisa 9 em sua primeira temporada. O número está sem dono desde a saída de Benzema. Por enquanto, o clube proibiu a venda ou personalização nas lojas oficiais com nome e número do craque francês.

A contratação de Mbappé foi uma novela. O desejo do Real Madrid era antigo, mas as renovações com o Paris Saint-Germain adiaram o sonho. O presidente Florentino Perez foi o maior incentivador do negócio e aguardou o fim do contrato com os parisienses para acertar a contratação.

Mbappé, de 25 anos, deixou o PSG como o maior artilheiro da história do clube. O craque francês disputou 308 jogos, marcou 256 gols e deu 108 assistências. O campeão do mundo com a França em 2018 também teve uma passagem pelo Monaco, onde fez 27 gols e 16 assistências em 60 partidas.

Na última temporada, Mbappé marcou 44 gols e deu 10 assistências em 48 jogos com o PSG. O astro busca o título da Eurocopa com a França para disputar a Bola de Ouro. A seleção francesa é candidata ao título, mas entre as principais rivais está a Inglaterra de Jude Bellingham, futuro companheiro do francês.