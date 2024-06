A expectativa é que Neymar volte aos gramados em setembro - Reprodução / Instagram

A expectativa é que Neymar volte aos gramados em setembroReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 08:45 | Atualizado 13/06/2024 09:11

O meia-atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, está afastado dos gramados há oito meses, quando se lesionou em jogo do Brasil contra o Uruguai, em 17 de outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Na ocasião, ele sofreu uma torção no joelho esquerdo, rompendo o ligamento anterior cruzado e do menisco