Presidente da Fifa, Gianni InfantinoAFP

Publicado 13/06/2024 08:44

Rio - Alguns membros da FifPro, sindicato internacional de jogadores de futebol, entraram com uma ação judicial contra a Fifa, por conta da criação do novo formato do Mundial de Clubes, que será disputado no ano que vem. O entendimento do grupo é de que houve uma ação unilateral da entidade que coloca em risco os direitos dos atletas.

A ação contesta o impacto da competição, que será disputada em junho e julho, nos Estados Unidos, no calendário internacional de partidas. A FifPro recebeu apoio de outras organizações como a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol da Inglaterra e a francesa União Nacional de Jogadores Profissionais. O desejo é que o Tribunal de Comércio de Bruxelas leve o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

"Uma vez que todas as tentativas de diálogo falharam, agora cabe a nós garantir que os direitos fundamentais dos jogadores sejam plenamente respeitados, levando a questão para os tribunais europeus e, portanto, ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Não se trata de estigmatizar uma determinada competição, mas de denunciar tanto o problema subjacente como a gota d'água que fez o copo transbordar ", declarou o presidente da FifPro Europa, David Terrier.

A disputa do Mundial de Clubes tem gerado polêmica no futebol europeu. No começo da semana, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que o campeão da Liga dos Campeões não disputaria a competição, por conta do valor pago pela Fifa ter sido considerado baixo. Logo depois, o clube espanhol desmentiu a declaração do italiano.



A competição terá seu novo formato no ano que vem e será disputada durante os meses de junho e julho nos Estados Unidos. Serão 32 clubes representando a América do Sul, a Europa, a Ásia, a África, a América do Norte e a Oceania.

Até o momento, três clubes brasileiros irão disputar a competição: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Do futebol europeu, além do Real Madrid, estão classificados outros clubes importantes como Manchester City, Bayern, Juventus, PSG, Porto, Benfica, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.