Nacho, do Real Madrid, levanta a taça da Liga dos CampeõesGlyn Kirk / AFP

Publicado 13/06/2024 21:52

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, Nacho não considerou nenhuma outra proposta de clubes europeus desde que decidiu sair. A única equipe que o zagueiro defenderia no Velho Continente é o Real Madrid. Caso a transferência para Al-Ittihad se concretize, ele reencontrará Karim Benzema, seu ex-companheiro de time.

Nacho é cria das categorias de base merengue e nunca deixou o clube. Ele chegou ao Real Madrid em 2001, quando tinha apenas 11 anos de idade. O zagueiro é recorrentemente convocado para defender a seleção da Espanha e disputará a Euro 2024.

No início do mês, ele fez história pelo Real Madrid. Com a conquista da Liga dos Campeões, ele e Luka Modric se tornaram os jogadores com mais títulos na história do clube espanhol