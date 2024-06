60.016 pessoas compareceram no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, para assistir o empate do Brasil com os Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/06/2024 19:48

Em quatro amistosos disputados em 2024, a Seleção levou quase 300 mil torcedores aos estádios para assistir a equipe, que agora é comandada por Dorival Júnior. Foram exatamente 298.929 espectadores no total, somando os dois jogos disputados nos Estados Unidos nesta semana e as partidas que aconteceram na Espanha e na Inglaterra, em março. A média de público é de 74.732 por partida.

Em março, contra Inglaterra e Espanha, 83 mil e 70 mil pessoas compareceram nas partidas, respectivamente.

Os números, no entanto, não empolgaram alguns brasileiros nas redes sociais, que reclamaram da ausência de jogos da seleção brasileira no país. O último amistoso disputado em solo tupiniquim foi em 2019, contra Honduras, no Beira-Rio. Desde então, foram 14 partidas amigáveis em outros continentes.