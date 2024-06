Dorival Júnior em treino da Seleção nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/06/2024 07:20 | Atualizado 13/06/2024 08:22

Rio - Invicto no comando da seleção brasileira, Dorival Júnior terá que lidar com um problema para vencer a Copa América e se consolidar na função de treinador. Em quatro jogos, a equipe sofreu seis gols e tem número semelhantes aos de Fernando Diniz, que deixou o comando após resultados negativos no ano passado.

O aproveitamento de Dorival é superior, afinal, venceu dois jogos e empatou dois. Porém, a defesa continua sendo um problema. O Brasil sofreu seis gols em apenas quatro partidas. O sistema defensivo tem chamado a atenção antes da disputa da Copa América.



Diniz comandou o Brasil em seis jogos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Sob o comando do treinador do Fluminense, a seleção brasileira sofreu sete gols, e acabou ficando na sexta colocação nas Eliminatórias.

Comandada por Dorival, a Seleção faz sua estreia pela Copa América no próximo dia 24. Em seu grupo, o Brasil terá, além da seleção da América Central, a Colômbia e o Paraguai.