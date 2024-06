Mbappé sofreu fratura no nariz na estreia da França na Eurocopa - Franck Fife/AFP

Mbappé sofreu fratura no nariz na estreia da França na EurocopaFranck Fife/AFP

Publicado 17/06/2024 21:39

A Federação Francesa de Futebol confirmou que o craque Mbappé fraturou o nariz na vitória da França pelo placar de 1 a 0 sobre a Áustria , nesta segunda-feira (17), pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa 2024. O atacante deixou a Esprit Arena, em Düsseldorf, direto para um hospital local.

Mbappé, horas depois da partida, foi às redes sociais e brincou com a situação, dando a entender que precisará de uma proteção no local para o restante da competição: "Alguma ideia para máscaras?", escreveu o camisa 10.

O lance ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo. Mbappé disputou bola no alto e acertou com força o ombro de Danso, zagueiro da Áustria. O jogador ficou caído em campo, e a partida demorou a ser paralizada pelo árbitro Jesús Gil Manzano, que só fez após alerta do goleiro austríaco Pentz.

A França volta a campo na sexta-feira (21), contra a Holanda, em Leizpig.