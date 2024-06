Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 17/06/2024 22:40 | Atualizado 17/06/2024 22:44

Rio - John Textor cutucou o Palmeiras ao ironizar a expulsão de Hulk na partida contra Alviverde, nesta segunda-feira (17), válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O acionista majoritário da SAF do Botafogo fez duas publicações no story do Instagram para criticar a decisão do árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA/PE). Confira abaixo:

"Dia da marmota (expressão para descrever o sentimento de déjá vu)", escreveu Textor.

Textor ironiza expulsão de Hulk Reprodução/Instagram @john_textor

"2 cartões vermelhos em 9 jogos. Você precisa acelerar o ritmo para acompanhar o ano passado", ironizou o empresário.

Textor fez publicações no story do Instagram para ironizar a expulsão de Hulk Reprodução/Instagram @john_textor

A situação aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. O árbitro assinalou uma falta a favor do Atlético-MG, mas Hulk fez uma reclamação e levou o primeiro cartão amarelo. Ele seguiu discutindo, encarou o árbitro e levou o segundo. O atacante saiu de campo irritado e reclamando bastante.

O Palmeiras vencia a partida por 1 a 0 no momento da expulsão. Na etapa complementar, o Alviverde deslanchou e goleou o Galo por 4 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte.



John Textor

Um relatório da "Good Game", contratada por John Textor para analisar os resultados do futebol brasileiro, alegou manipulação nas vitórias do Palmeiras no clássico contra o São Paulo e no jogo diante do Vasco . A empresa, que já prestava serviços para o executivo no Lyon, da França, apontou comportamentos anormais nos atletas do Tricolor Paulista e ressaltou o erro da arbitragem ao anular um gol cruz-maltino.