Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 17/06/2024 14:50

Rio - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou que o Alviverde aceitou a proposta do Cruzeiro pelo atacante Dudu. A dirigente também confirmou que o jogador, de 32 anos, pediu para sair, e afirmou que espera que o atleta honre o compromisso e assine contrato com o clube mineiro.

"Inicialmente, o jogador pediu para sair. Chegou a proposta envolvendo Palmeiras e Cruzeiro. Todos decidiram que o melhor para todos era aceitar. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também e ai aconteceu o imbróglio que o Dudu falou que ia e depois não ia mais. Formalmente a gente não foi informado que ele voltaria atrás. Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou. A Barros assinou. Pelo Palmeiras o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Se ele não assinar o contrato vai até 2025", afirmou em entrevista ao "SporTV".



Leila Pereira reforçou que Dudu já havia conversado com dirigentes e também com o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, deixando claro o seu desejo de atuar pelo Cruzeiro.



"O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou como Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador", disse.



No último sábado, o Cruzeiro anunciou que tinha chegado a um acordo com o Palmeiras pela contratação de Dudu. Porém, no dia seguinte, o atacante voltou atrás em sua decisão e afirmou que deseja seguir no clube paulista.