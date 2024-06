Felipe Melo se envolveu em polêmica - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/06/2024 10:55

Rio - Carrasco do Flamengo na final da Libertadores de 2021 vencida pelo Palmeiras, o atacante Deyverson, que atualmente defende o Cuiabá, publicou um vídeo nas redes sociais desafiando, em tom de brincadeira, o zagueiro do Fluminense, Felipe Melo, para uma luta de boxe.

o deyverson é meio maluco das ideia (amo ele) pic.twitter.com/lNyK1FYfGl — m (@maryvascc) June 16, 2024

No último fim de semana, o veterano tricolor se envolveu em uma situação lamentável. Após a derrota do Fluminense para o Atlético-GO, no Maracanã, Felipe Melo empurrou Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Dragão. O veterano acabou sendo expulso.

A reportagem do Jornal O Dia apurou que o zagueiro do Fluminense será denunciado pela procuradoria do STJD por agressão. O plano é enquadrar Felipe Melo no artigo 254-A, que prevê punição por agressão física. A pena do zagueiro pode ser entre quatro e 12 partidas.



Felipe Melo e Deyverson atuaram anos pelo Palmeiras. Em 2021, inclusive, na final contra o Flamengo, os dois fizeram parte do elenco que conquistou o tricampeonato da Libertadores para o Alviverde.