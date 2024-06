Bellingham celebra o gol marcado na vitória da Inglaterra sobre a Sérvia - Ozan Kose / AFP

Publicado 16/06/2024 18:19

Apontada como uma das favoritas na Eurocopa de 2024, a Inglaterra venceu na estreia por 1 a 0 a Sérvia, mas ficou com a sensação de que pode fazer muito mais do que apresentou na estreia. Bellingham foi o autor do gol que, já que Dinamarca e Eslovênia empataram em 1 a 1