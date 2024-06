Cristiano Ronaldo está na sexta edição de Eurocopa por Portugal, que é recorde - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 16/06/2024 19:59 | Atualizado 16/06/2024 20:27

Quando Cristiano Ronaldo foi cumprimentar os fãs na entrada do hotel onde Portugal está hospedado na Alemanha para a Eurocopa, uma criança conseguiu o autógrafo do craque numa camisa do Al-Nassr. A importância desse 'troféu' pôde ser vista logo depois, quando um adulto ofereceu 5 mil euros (cerca de R$ 28,8 mil) pela peça e a proposta foi recusada.



Como afirmou o jornal português 'A Bola', que publicou essa história, "há coisas que não têm preço..."



Cerca de oito mil pessoas assistiram ao treino aberto na sexta-feira (14) e centenas acompanham o dia a dia, seja no hotel ou ondem a equipe treina.

Desde que chegou à Alemanha, Portugal se sente em casa na cidade de Harsewinkel.e centenas acompanham o dia a dia, seja no hotel ou ondem a equipe treina.

Com Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa estreia na Eurocopa de 2024 na terça-feira (18), contra a República Tcheca, às 16h (de Brasília). As duas equipes estão no grupo F, com Turquia e Geórgia.