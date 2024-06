Eriksen fez o gol da Dinamarca na estreia na Eurocopa de 2024 - Fabrice Coffrini/ AFP

Publicado 16/06/2024 15:12

Três anos e três dias desde que viveu o drama de sofrer uma parada cardíaca em campo, em

, em Dinamarca 0 x 1 Finlândia pela Eurocopa de 2021 , Eriksen voltou a disputar a competição neste domingo (16) e fez gol. O meia dinamarquês abriu o placar para a sua equipe, que sofreu o empate em 1 a 1 da Eslovênia, pelo Grupo C, com Inglaterra e Sérvia.

oito meses depois, voltou a jogar, com um dispositivo eletrônico no coração.

Naquele dia marcante, Eriksen chegou a "ficar morto por cinco minutos" , segundo os médicos que o atenderam. O risco de morte deu lugar à possibilidade de não jogar mais profissionalmente, mas o meia mais uma vez superou o drama e,

Como foi o empate da Dinamarca de Eriksen



Foi à Copa do Mundo de 2022 e, agora, é mais uma vez o líder da Dinamarca na Eurocopa, e por pouco não terminou em final feliz seu retorno à competição continental, na Alemanha.



Ele aproveitou passe de Wind para finalizar e abrir o placar, aos 16 minutos do primeiro tempo. Melhor time, a Dinamarca teve mais posse de bola e criou chances, mas se perdeu no meio do segundo tempo e deixou a Eslovênia crescer.



Até que, aos 31 minutos, Janza finalizou de fora da área e contou com um desvio na defesa para empatar. Na parte final do jogo, as duas equipes tiveram chances, principalmente os eslovenos, mas ficaram no 1 a 1.