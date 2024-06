Brasil e Tailândia se enfrentam na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Liga das Nações. O duelo será em Bangkok.

A central Carol, por sua vez, admitiu a ansiedade por um possível título. "Estamos muito felizes. Fizemos uma campanha excelente, mas queremos mais. Estamos com sede deste título. Temos tudo para levantar a taça, mas sempre com os pés no chão. Contamos com o apoio de todos vocês", finalizou.