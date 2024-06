Neymar em treinamento pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 16/06/2024 12:31 | Atualizado 16/06/2024 13:01

Arábia Saudita - Neymar revelou seu desejo em disputar o Mundial de Clubes de 2025, que será a primeira edição da competição a contar com 32 clubes, com o Al-Hilal. O brasileiro afirmou que está com expectativas altas para o torneio, e afirmou que o clube árabe estará pronto para a disputa.

"É uma honra para mim jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 defendendo o Al-Hilal. Os melhores clubes e os melhores jogadores do mundo estarão lá, e obviamente este é o lugar onde o Al-Hilal e meus os companheiros deveriam estar. As expectativas para o torneio são enormes e tenho certeza que estaremos prontos para representar nossos torcedores", disse Neymar, em entrevista à Fifa.

O novo Mundial de Clubes acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, durante o tradicional período de férias do futebol europeu. Tal escolha gerou irritação para os jogadores, que entraram com uma ação judicial contra a Fifa, sob o argumento de que houve é uma medida unilateral da entidade que coloca em risco os direitos dos atletas.

Neymar, entretanto, não está garantido para disputar essa competição pelo Al-Hilal. O brasileiro tem contrato válido até o fim de junho de 2025 com o clube árabe, ou seja, para poder disputar o Mundial por inteiro pelo clube, terá que renovar seu contrato.

Neymar fez apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal, com um gol marcado e duas assistências feitas. Ele não entra em campo desde o dia 18 de outubro no ano passado, após sofrer uma séria lesão no romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo no jogo entre Brasil e Uruguai.