Seleção feminina de vôlei atropelou a Turquia por 3 sets a 0 - Divulgação / FIVB

Publicado 16/06/2024 08:39

Hong Kong - A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou um feito inédito na manhã deste domingo (16). O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/14 e 25/19, e é a primeira equipe da história da Liga das Nações que encerra a fase preliminar invicta, com 12 vitórias em 12 jogos.

Os dois primeiros sets da partida tiveram roteiros parecidos: total dominância da seleção brasileira. As duas primeiras parciais foram de 25/14, com destaque para a levantadora Roberta, que conseguiu distribuir muito bem o ataque da equipe treinada por José Roberto Guimarães.

O terceiro set foi mais equilibrado, com as turcas tentando reagir após duas parciais complicadas. Porém, a seleção brasileira seguiu com pouquíssimos erros e fechou o set e a partida por 25/19.

Com a vitória, o Brasil volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (20). A Seleção enfrentará a Tailândia, pelas quartas de finais da Liga das Nações de Vôlei Feminino.