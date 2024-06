Romário ficou mais uma vez apenas no banco de reservas e mesmo assim levou cartão amarelo - Wandré Silva/America

Publicado 15/06/2024 19:41

está incomodado com a postura dos jogadores ao longo da competição.

Romário não entrou em campo no segundo jogo em que foi relacionado na Série A2 do Carioca e não gostou nem um pouco da derrota em casa do America para o Araruama, por 1 a 0 . Apesar de ser o primeiro revés, o presidente do clube e também jogador

"O resultado foi uma m..., com todo respeito que a gente tem que ter. Não foi o Araruama que ganhou o jogo, foi o América que perdeu. O time, nos últimos jogos, tem esquecido tudo aquilo que tem que ser feito. Parece que está passando pela cabeça que foram campeões", criticou.



Apesar da derrota que tirou a invencibilidade e a liderança - o America caiu para o segundo lugar, a um ponto do Duque de Caxias -, Romário espera que o resulta ruim pelo menos sirva para colocar o elenco de volta ao foco.



"Os treinamentos têm sido bem diferentes do que foram no começo da pré-temporada. Tem derrota que às vezes faz muito bem. Acredito e espero que essa tenha sido uma delas, que seja uma lição para que os jogadores entendam que não é pelo fato de ser primeiro lugar e de ser um America que os adversários vão afrouxar. Segunda Divisão não tem que jogar bonito, tem que correr, tem que se dedicar e se doar. Eles têm que mudar a chave", avisou.



pediu maior compreensão à torcida, pelo fato de não ter entrado em campo. Aos 58 anos, ele

O Baixinho também. Aos 58 anos, ele não jogou contra o Petrópolis devido ao jogo difícil e, contra o Araruama, porque JV foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo. Com o time com uma a menos e perdendo, o ex-jogador não pôde entrar devido às questões físicas.

"É óbvio que não dava para eu jogar. Mais uma vez eu frustrei a torcida. Em princípio estava combinado de eu entrar no começo do segundo tempo, mas eu vou repetir: o que mais vale aqui é a parte técnica. Continuo dizendo para a torcida: essa possibilidade vai chegar desde que eu não possa atrapalhar", avisou Romário, complementando:

"Tenho certeza de que, no próximo jogo em casa, as coisas vão ser diferentes. Vou dar uma oportunidade à torcida e realizar o sonho de jogar com meu filho".