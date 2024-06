Presidente do America, Romário foi relacionado e não saiu do banco de reservas - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/06/2024 16:49 | Atualizado 15/06/2024 16:52

ver novamente o Baixinho apenas no banco de reservas,

A expectativa mais uma vez foi alta pela estreia de Romário, de 58 anos, mas os 1.139 torcedores do America tiveram uma dupla decepção neste sábado (15). Primeiro ao assim como na estreia , muito em função da expulsão de um companheiro no primeiro tempo. Pior ainda porque o clube rubro perdeu em pleno estádio Giulitte Coutinho por 1 a 0 para o Araruama e deixou a liderança da Série A2 do Carioca.

Com o resultado, o America, que estava invicto, ficou com 10 pontos e caiu para o segundo lugar, sendo ultrapassado por um ponto pelo Duque de Caxias, novo líder. Já o Araruama subiu para quarto, com oito, enquanto o Maricá tem nove.

Como foi o jogo do America

Líder no início da rodada, com 10 pontos, o America teve muita dificuldade em casa desde o início de jogo, contra um Araruama que jogou muito fechado no contra-ataque. Com o presidente do clube, Romário, no banco, quem jogou foi o filho Romarinho, que não gostou de críticas e discutiu com alguns torcedores no intervalo.

A partida que estava difícil, ficou ainda mais aos 29 minutos do primeiro, quando o capitão JV foi expulso ao receber o cartão amarelo em falta próxima à área de ataque. A entrada de Romário, a partir daí, ficou ainda mais remota.



Romário leva amarelo no banco

Por incrível que pareça o America melhorou com um a menos, porque o Araruama passou a atacar mais e deixou espaços na defesa. Mas foi o adversário que abriu o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa, com Waschington.

Do banco, Romário mostrou nervosismo com o time, que não fez boa partida e teve um gol bem anulado por impedimento. Da arquibancada, a torcida pediu pela entrada do Baixinho, que só foi visto ao receber um cartão amarelo porque estava em pé em frente ao banco de reservas.

Aos 36 minutos, a confirmação do que já se imaginava desde a expulsão: o America fez as últimas substituições e Romário não entrou, irritando a torcida, que vaiou.