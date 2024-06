Ronaldinho Gaúcho participou de campanha publicitária visando apoio à seleção brasileira - Renan Areias/Agência O Dia

não apoiaria e sequer assistiria aos jogos da seleção brasileira na Copa América, Ronaldinho Gaúcho voltou atrás e explicou a mudança de opinião: tudo não passava de uma campanha publicitária que visa incentivo aos jogadores perto da estreia no torneio. Após afirmar em entrevista quena Copa América, Ronaldinho Gaúcho voltou atrás e explicou a mudança de opinião: tudo não passava de uma campanha publicitária que visa incentivo aos jogadores perto da estreia no torneio.

"São coisas que a gente vê na internet. Muito ao contrário disso. Falei para as pessoas terem uma reação. O Brasil precisa do apoio do povo brasileiro. É hora de convocar pra ver a Copa América e voltar com tudo", explicou Ronaldinho.

A campanha de marketing foi desenvolvida por uma empresa de produtos de higiene, que tem feito ações com influenciadores dias antes da abertura da Copa América. Se em um primeiro momento as palavras de Ronaldinho não foram bem aceitas, agora, o pentacampeão mundial fez questão de apresentar sua visão e o intuito da publicidade.

"Eu nunca abandonaria o futebol brasileiro. Nunca. E jamais diria essas coisas que vocês viram. Na verdade, essas palavras vieram de torcedores brasileiros reais, são comentários reais que vi pela internet. Imagine você ouvindo essas mensagens antes de jogar? Não dá, a motivação vai lá pra baixo", disse o ex-meia.

A repercussão foi tão grande que atingiu em cheio o grupo da Seleção, que se prepara para a estreia no dia 24, contra a Costa Rica, na Califórnia. Em entrevista coletiva, o meia-atacante Raphinha revelou que toda a delegação foi pega de surpresa com as aspas do "Bruxo".

"Na verdade, foi uma surpresa não só minha, como para todo o grupo. Ele nunca deu uma declaração dessa, pelo contrário, sempre demonstrou apoio. Considero como ídolo, uma referência. Foi um baque para a gente. Obviamente, não concordamos, estou indo para o terceiro ano e vejo entrega, vontade, orgulho de vestir a camisa. Discordo completamente, todo mundo tem qualidade, mérito."