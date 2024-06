Itália estreou na Eurocopa 2024 com vitória sobre a Albânia - Ina Fassbender/AFP

Itália estreou na Eurocopa 2024 com vitória sobre a AlbâniaIna Fassbender/AFP

Publicado 15/06/2024 17:55

A Itália sofreu no início, mas conseguiu confirmar o favoritismo na primeira rodada do Grupo B da Eurocopa 2024. Apesar do gol sofrido logo aos 24 segundos de jogo - este o mais rápido da história da competição -, a Azzura deu a volta por cima e bateu a Albânia neste sábado (15), no Signal Iduna Park, pelo placar de 2 a 1. Os gols do duelo foram marcados por Bajrami, para os albaneses, e Bastoni e Barella para os italianos.

Com o resultado, a seleção italiana ficou em segundo na chave atrás apenas da Espanha, que venceu a Croácia pelo placar de 3 a 0. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (20) valendo a liderança e a classificação antecipada.

O jogo

A Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, deu o primeiro golpe logo cedo. Aos 24 segundos, Dimarco cobrou lateral errado para dentro da área e Bajrami aproveitou para soltar uma bomba no ângulo esquerdo de Donnarumma. No entanto, nenhum abatimento por parte dos comandados de Luciano Spalletti. A resposta veio rápida e com muito volume no campo de ataque, chegando a alcançar 73% de posse de bola.

O empate saiu aos 10 minutos aproveitando a força do jogo aéreo. Após cobrança curta de escanteio, Pellegrini cruzou na cabeça do zagueiro Bastoni, que apareceu na segunda trave e completou para o fundo do gol. Sem deixar os albaneses respirarem, a Azurra virou aos 15 com Barella, que aproveitou rebatida da defesa e pegou de primeira para acertar o canto do goleiro Strakosha.

Na segunda etapa, pouca movimentação e lances de perigo para ambos os lados. A Itália soube valorizar bem a posse de bola, apostou em jogadas pelos lados, enquanto a Albânia encontrou dificuldade para penetrar na defesa. Aos 45, os albaneses chegaram com Manaj dentro da área, mas Donnarumma fez grande defesa. Jogo morno, que carimbou os três pontos para a tetracampeã mundial.

Outros resultados

Pelo Grupo A, também neste sábado, pela manhã, a Suíça bateu a Hungria pelo placar de 3 a 1 no encerramento da rodada da chave. Na abertura da Euro, na última sexta, a anfitriã Alemanha goleou a Escócia por 5 a 1 e se isolou na liderança.