Gianni Infantino, presidente da Fifa - AFP

Publicado 15/06/2024 19:00

Presidente da Fifa, Gianni Infantino saiu em defesa do discurso de tolerância zero para jogadores envolvidos em esquemas de apostas esportivas. Neste sábado (15), em evento de inauguração do mural em homenagem a Pelé, em Paris, na França, ele foi questionado sobre as acusações contra o meia brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, e reiterou a seriedade sobre o tema.

"Os jogadores sabem: não se deve apostar, obviamente. No futebol, no rúgbi, qualquer esporte. Quando acontece alguma coisa, há obviamente investigações e são tomadas decisões muito sérias, muito intransigentes no que diz respeito às apostas. E o futebol, em todos os níveis, inclusive no amador", disse.

Infantino, apesar de adotar tal postura sobre os diversos casos que assombram o futebol mundial, destacou que cada um deve ser julgado de acordo com suas particularidades, sem banalizações.

"Se alguém cometeu um ato contrário às regras desportivas, é óbvio que haverá sanções. Agora, cada situação é diferente, não deve ser banalizada e julgada em conformidade", afirmou.

Caso grave no futebol europeu, Lucas Paquetá é acuado pela Federação Inglesa de levar quatro cartões amarelos para favorecer terceiros em apostas esportivas. O processo conta com duas mil páginas e analisa cenários das advertências em partidas do West Ham.