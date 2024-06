Anderson SIlva e Chael Sonnen vão fazer a trilogia neste sábado (15), em duelo de Boxe - (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Anderson SIlva e Chael Sonnen vão fazer a trilogia neste sábado (15), em duelo de Boxe (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Publicado 15/06/2024 16:00 | Atualizado 15/06/2024 16:38

Chegou o grande dia! Acontece neste sábado (15) o aguardado Spaten Fight Night, evento que marca a despedida de Anderson Silva nos esportes de combate no Brasil, em uma noite que promete ser emocionante e já repleta de ação. Direto do Komplexo Tempo, em São Paulo, o ex-campeão peso-médio do UFC terá como adversário seu grande rival no MMA, o americano Chael Sonnen, mas dessa vez em confronto no Boxe.



O evento ainda contará com mais três lutas. Medalhista olímpicos,Hebert ConceiçãoeEsquiva Falcãose enfrentam no co-main event. Filho do "Spider",Kalyl Silvafaz revanche contraPaulo Roberto, ambos em duelos no Boxe. O card ainda contará com a disputa entreBia Mesquita e Jojo Ramos que marca a estreia de ambas lutadoras no MMA.

Depois de longos anos de rivalidade no MMA, Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentam em um duelo de cinco rounds no Boxe. Os rivais, que lutaram duas vezes no UFC, onde o brasileiro venceu ambos os combates, sendo o primeiro por finalização, em 2010, e o segundo por nocaute, em 2012, sempre na divisão até 84kg. Já este terceiro capítulo, na nobre arte, a classe de peso será de até 98kg.Ex-campeão peso-médio do UFC, Anderson Silva tem 49 anos e, em seu cartel profissional de MMA, fez 46 lutas, com 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. O brasileiro sustentou o cinturão por mais de sete anos, vencendo 11 vezes em lutas válidas pelo cinturão e, até hoje, é o maior recordista de vitórias seguidas no UFC, com 16. O "Spider" deixou o MMA em 2020, ao ser nocauteado por Uriah Hall. Desde então, o lutador radicado em Curitiba fez quatro lutas no Boxe, onde venceu Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, empatou com Bruno Machado e foi superado por Jake Paul.Já Chael tem 47 anos e contabiliza 49 duelos em sua trajetória no MMA, com 31 triunfos, 17 reveses e um empate. O americano disputou o cinturão do UFC em três oportunidades, perdendo duas para Anderson Silva no peso-médio e uma para Jon Jones no meio-pesado. A última apresentação foi em 2019, onde terminou nocauteado por Lyoto Machida, no Bellator 222. Neste sábado, "Bad Guy" fará sua estreia no Boxe.Esquiva Falcão e Hebert Conceição vão finalmente resolver suas "diferenças" no ringue. Os lutadores vêm se provocando há meses nas redes sociais e prometem um dos duelos mais empolgantes do evento que marca a despedida de Anderson Silva do esporte em solo brasileiro.Esquiva Falcão tem 34 anos e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Em sua última luta, quando disputou o título mundial dos médios da IBF, que estava vago, foi derrotado por Vincenzo Gualtieri por unanimidade. Já Hebert Conceição, 26 anos, foi campeão olímpico em Tóquio 2020 e está começando a carreira no Boxe profissional, onde apresenta um cartel invicto de cinco vitórias.O vencedor da disputa deste sábado receberá o cinturão brasileiro do Conselho Nacional de Boxe. O embate será realizado em um confronto de até dez rounds, no peso oficial combinado de até 74kg.Iniciando seu caminho nas artes marciais, Kalyl Silva, filho da lenda Anderson Silva, fará sua terceira luta no Boxe profissional, onde contabiliza duas vitórias. Um dos triunfos aconteceu justamente sobre adversário deste sábado, Paulo Roberto, por nocaute no quarto round, em sua estreia na nobre arte, em dezembro de 2022, na Bahia. Sete meses depois, o filho de Anderson Silva derrotou Peter Emmanuel por decisão, em combate que aconteceu na Califórnia (EUA).Paulo Roberto, por sua vez, não tem outra luta no Boxe, além do confronto com Kalyl. O duelo no Spaten Fight Night será realizado em até quatro rounds, com o peso oficial de 69,8kg.