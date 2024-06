Alex Poatan e Jiri Prochazka pelo cinturão meio-pesado será a nova luta principal - (Foto: Divulgação/UFC)

Alex Poatan e Jiri Prochazka pelo cinturão meio-pesado será a nova luta principal (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 14/06/2024 13:00 | Atualizado 14/06/2024 13:48

Confirmado para acontecer no próximo dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), o UFC 303 teve grandes mudanças anunciadas por Dana White na última quinta-feira (13). Antes confirmada para ser a luta principal da edição e cercado de muita expectativa, o confronto entre Conor McGregor e Michael Chandler, válido pela divisão dos meio-médios, foi cancelado. Dana anunciou que o irlandês sofreu uma lesão, mas não deu maiores detalhes.



O novo main event do UFC 303 terá Alex Poatan fazendo sua segunda defesa de cinturão nos meio-pesados. Seu adversário será o tcheco e ex-campeão Jiri Prochazka, em revanche entre os lutadores. Outras novidades ficam por conta da entrada do peso-pena brasileiro Diego Lopes na luta co-principal da edição, em combate contra o americano Brian Ortega. Além disso, Jamahal Hill, por conta de uma lesão no joelho, foi retirado da luta contra Carlos Ulberg, que seria o co-main event. Seu substituto será o experiente Anthony Smith.

Os boatos de um cancelamento da luta entre Conor McGregor e Michael Chandler já estavam circulando desde os últimos dias, principalmente após a coletiva de imprensa que seria realizada em Dublin, na Irlanda, com a presença de McGregor, Chandler e Dana White, ter sido cancelada de última hora. Mesmo sem ter especificado o tipo de lesão, Dana deixou claro que foi isso que provocou o cancelamento da luta entre o irlandês e o americano.Dessa forma, Alex Poatan entra mais uma vez para "salvar" um card de peso do Ultimate, cerca de dois meses e meio depois de ter enfrentado e vencido Jamahal Hill na luta principal do UFC 300. O brasileiro conquistou o cinturão dos meio-pesados em novembro do ano passado, ao ter nocauteado o próprio Jiri Prochazka no segundo round. Já em abril, como citado, o paulista superou Hill por nocaute no primeiro assalto e consolidou sua primeira defesa de título.Jiri Prochazka foi campeão dos 93kg em junho de 2022, quando derrotou Glover Teixeira no UFC 275. Meses depois, no entanto, o tcheco optou por abrir mão do cinturão por conta de uma lesão. Seu retorno aconteceu em disputa de título vago contra Poatan no UFC 295, onde foi derrotado. Sua última apresentação, assim como a do brasileiro, aconteceu no UFC 300, onde Prochazka derrotou Aleksandar Rakic por nocaute técnico no segundo round.Assim como Alex Poatan, Diego Lopes foi confirmado no UFC 303. Vindo de três vitórias consecutivas na organização, todas no primeiro round, o brasileiro radicado no México terá a grande chance da sua carreira até o momento. 14º colocado no ranking da divisão peso-pena, Diego vai encarar Brian Ortega, atual número 3 da categoria, que vem de triunfo sobre Yair Rodriguez em fevereiro, por finalização no terceiro round.Peso-meio-pesado: Alex Poatan x Jiri ProchazkaPeso-pena: Brian Ortega x Diego LopesPeso-meio-pesado: Anthony Smith x Carlos UlbergPeso-galo: Mayra Sheetara x Macy ChiassonPeso-médio: Joe Pyfer x Marc-André BarriaultPeso-meio-médio: Ian Machado Garry x Michael PagePeso-pena: Cub Swanson x Andre FiliPeso-galo: Ricky Simón x Vinicius LokdogPeso-mosca: Charles Jourdain x Jean SilvaPeso-galo: Payton Talbott x Yanis GhemmouriPeso-palha: Michelle Waterson-Gomez x Gillian RobertsonPeso-pesado: Andrei Arlovski x Martin BudayPeso-mosca: Rei Tsuruya x Carlos Hernandez