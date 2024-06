Duelos de alto nível vêm marcando o evento de Boxe - (Foto: Divulgação)

Duelos de alto nível vêm marcando o evento de Boxe(Foto: Divulgação)

Publicado 13/06/2024 08:00 | Atualizado 13/06/2024 13:47

Na primeira sessão do segundo dia de disputa do Campeonato Brasileiro Elite de 2024, na quarta-feira (12/6), oito combates foram realizados no ringue montado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília-DF. Competindo em casa, o candango Edson Foro derrotou seu adversário e se classificou para a próxima fase da competição nacional.



Representando o Distrito Federal, Edson Foro subiu no ringue para encarar o catarinense Wallison Cruz. O combate iniciou equilibrado, com Edson saindo na frente na decisão dividida em 3 a 2. Ele subiu o volume de golpes nas parciais seguintes e saiu vitorioso por unanimidade. “Foi uma luta muito dura, era um atleta muito forte, tive que usar a estratégia que os corners falaram e a gente conseguiu sair com a vitória”, comentou Edson. “A estratégia foi jogar golpes duros, movimentar, dominar o centro do ringue e continuar pontuando”, completou.



Na primeira luta do dia, Arilson Gonçalves, de Minas Gerais, enfrentou Breno Galdino, do Acre, abrindo a disputa da categoria até 63,5kg. Arilson começou impondo um ritmo forte e levando a melhor no assalto inicial por unanimidade. Depois, Breno conseguiu equilibrar a disputa, mas acabou derrotado por 4 a 1. No fim, o atleta mineiro administrou sua vantagem e sacramentou sua classificação à próxima fase.



Seguindo na chave até 63,5kg, Luis Felipe Vitalino, representante de São Paulo, abriu com as melhores investidas e derrotou Cleomar Rodrigues, do Mato Grosso do Sul, por 5 a 0 no primeiro round. O paulista seguiu superior no confronto e levou a melhor nos dois assaltos posteriores, fechando seu triunfo na decisão unânime. Logo depois, o paraense Cleyson Oliveira dominou o capixaba Bruno Gama. Com um ritmo forte e diversas boas sequências de golpes, ele confirmou sua vitória por total unanimidade.



O baiano Breno Carvalho, conhecido como Zé Bim, partiu para cima do goiano Taironi Santana e superou o adversário em 5 a 0 no round inicial. Apesar da reação do representante de Goiás, Breno ampliou sua vantagem com mais dois triunfos por unanimidade e carimbou sua vaga na próxima fase. “Foi bom, tô bem treinado, porque minha academia é champion, e quando é champion é treino duro o tempo todo”, relatou Zé Bim.



Depois, tivemos o primeiro combate que foi finalizado por RSC. Matheus Lima, do Rio Grande do Norte, começou conectando diversos golpes sobre Pedro Henrique Sanches, do Tocantins. Sem dar espaço para qualquer reação do seu rival, a arbitragem precisou interromper a luta ainda no primeiro assalto e decretar vitória para o boxeador potiguar. Já no duelo seguinte, o paraibano Huxlei Santos iniciou melhor na disputa contra o cearense Yuri Lopes. Após vitórias nos primeiros dois rounds, ele apenas administrou sua vantagem na parcial decisiva, fechando em 4 a 1.



No último confronto da manhã, Daivid Barreto, do Amapá, impôs um ótimo volume de luta no assalto inicial e largou na frente sobre Zacarias Ribeiro, do Rio de Janeiro. Ele manteve o ritmo na sequência do duelo, mostrando um domínio sobre o rival. Assim, triunfo por 5 a 0 e lugar garantido na próxima fase.



No período da tarde, ao todo, 25 combates foram realizados, com destaque para a vitória do goiano Wildemar Santos, de virada, sobre o sul-mato-grossense Rodrigo Oliveira, na categoria acima de 92kg. Também aconteceram lutas nas chaves até 51 e 71 kg, no masculino, e até 50kg, no feminino.



Em uma das melhores lutas do segundo dia do evento, Rodrigo iniciou imprimindo um ritmo avassalador e saindo na frente por unanimidade nos dois primeiros rounds. Quando parecia que o atleta do Mato Grosso do Sul iria sair com a vaga de forma tranquila, Wildemar Santos cresceu no combate. Ele passou a ter o domínio das ações e conseguiu encaixar muitos golpes no rosto do seu adversário, o que fez com que a juíza encerrasse a disputa e decretasse vitória para o goiano. “Foi uma guerra, fui até o fim para conseguir sair com a vitória. Estamos classificados para a próxima fase e vamos buscar esse título”, celebrou Wildemar.

Outros duelos no acima de 92kg



A categoria mais pesada do Campeonato Brasileiro Elite já iniciou com o favorito ao título subindo no ringue. Joel Silva, atleta da Bahia e atual primeiro reserva da seleção brasileira, entrou em cena para encarar Wendel Castro, do Tocantins. Com uma bela sequência de golpes encaixada, o baiano derrotou seu adversário por nocaute, que foi efetuado logo no primeiro round do combate. “Graças a Deus tô feliz pelo resultado de hoje. Pretendo vir ganhando mais e mais para sair daqui campeão”, celebrou Joel.



O paraense Indre Melo sobrou na disputa contra o sergipano Luan Oliveira. Demonstrando mais força física que seu rival, Indre aplicou investidas de muita potência para ficar com a vitória por unanimidade. A próxima luta reservou o duelo entre Thiago Silva, do Amapá, e Kalwin Queiroz, da Paraíba. O atleta paraibano mostrou superioridade nos três rounds, sacramentando sua classificação em 5 a 0.



Competindo em casa, o candango Davi Silva encarou o paranaense Matheus Matos. Mesmo com o apoio da torcida, ele não foi páreo para o boxeador do Paraná, que levou a melhor em decisão unânime. No confronto seguinte, Elvis Gomes, de São Paulo, também saiu vitorioso por unanimidade. Ele bateu Raiuga de Souza, de Minas Gerais, pelo placar de 5 a 0. Por fim, o pernambucano João Silva triunfou por RSC diante do mato-grossense Patrick Aguiar.



Combates no até 51kg

Em um dos primeiros duelos do 51kg, Bruno Junior, de Goiás, largou na frente contra Leandro Medeiros, do Rio de Janeiro, por 4 a 1. Leandro reagiu no round posterior e igualou o confronto com um triunfo também em 4 a 1. Já na parcial decisiva, o carioca elevou o seu ritmo e acertou diversos golpes no seu adversário, o que fez com que a arbitragem parasse o combate antes do fim do terceiro assalto. “Foi uma vitória sensacional, toda honra para os meus treinadores e para Deus, a primeira luta foi para mostrar para onde eu quero ir, que é para a final”, comemorou Leandro.



Na abertura das disputas masculinas da sessão, Wendel Barbosa entrou em ação diante do mineiro Heitor Ferreira. Integrante da equipe olímpica permanente da seleção brasileira, Wendel, conhecido como Capitão, iniciou sua campanha na chave até 51kg com uma vitória tranquila. Ele se saiu vitorioso nos três rounds e terminou o duelo com o placar favorável de 5 a 0.



O potiguar Brayan Menon finalizou seu compromisso logo no primeiro round. Ele partiu para cima do sergipano Ryan Domingos e definiu seu triunfo rapidamente por RSC. Logo depois, o candango Tauã Albuquerque, atleta da casa, contou com o apoio da torcida presente em Brasília para vencer o cearense Weendel Costa. Ele dominou a luta do início ao fim e se classificou com uma decisão unânime.



O nono confronto da segunda sessão reservou mais uma participação de um atleta com passagens pela seleção brasileira. Ronaldo Silva, da Bahia, subiu no ringue para medir forças com Fabio Dourado, de Santa Catarina. No início, a disputa se mostrou equilibrada, em round que acabou 3 a 2 a favor do boxeador baiano. Ele cresceu nas parciais seguintes e levou com unanimidade pelo placar de 5 a 0. “Achei a luta bem dura, contra um garoto forte que vem para frente e trabalha muito a resistência. Me achei um pouquinho travado, mas é a primeira luta, prometo que nas próximas estarei melhor



Felipe Lourenço, do Paraná, começou superior diante do Pablo Brito, de São Paulo. Ele saiu em vantagem com um triunfo por 4 a 1. Depois, duas vitórias em decisão unânime sacramentaram sua classificação à fase seguinte. No último duelo pela categoria até 51kg, o paraense Fernando Oliveira não tomou conhecimento do mato-grossense Rafael Mendes. Ele derrotou o rival nos três rounds e encerrou a disputa em 5 a 0.



Disputas na categoria até 71kg



Começando as lutas na chave até 71kg, o baiano Kaian Reis e o carioca Luiz Fernando Silva fizeram um confronto digno de final. Kaian abriu com uma vitória por 3 a 2 no primeiro round. Na sequência, ele subiu seu nível e passou a dominar o adversário nas parciais seguintes, levando ambas na decisão unânime. “Cheguei para defender o título, cheguei para buscar mais um. Comecei um pouco disperso, mas consegui me reerguer na luta, graças a Deus consegui sair com a vitória. Ele (Luiz Fernando) é um dos atletas mais duros da categoria, tem outros também, mas acho que ele é um dos principais”, analisou o boxeador baiano.



No duelo posterior, Lucas Souza, representante de Minas Gerais, encarou Rafael Carneiro, do Paraná. Demonstrando um controle das ações durante todo o ringue, ele bateu o adversário nos três assaltos e carimbou sua classificação com um triunfo por 5 a 0. O paranaense Cristiano Pereira, irmão de Wanderley “Holyfield”, atleta da seleção brasileira, derrotou o mato-grossense Kauê dos Santos. Ele mostrou um domínio do ringue desde o início, fechando o combate no terceiro round por RSC.



Jonatas Pires, dos Espírito Santo, superou Ítalo Barbosa, boxeador da casa que representa o Distrito Federal. O capixaba foi superior nos três assaltos e saiu com a vitória por unanimidade. “Foi um excelente combate. Primeira luta tem aquele “climazinho”, mas em seguida já vai no embalo. Vim para ser campeão esse ano”, disse Jonatas. Na sequência, o sul-mato-grossense Gabriel Vilela passou por cima do paraibano Anderson Diniz e confirmou sua classificação já no primeiro round, com um triunfo por RSC.



Em um dos principais confrontos da categoria até 71kg, Cassio Oliveira, do Sergipe, enfrentou Guidson Araújo, de Roraima. Com um começo equilibrado, o sergipano superou o seu rival por 4 a 1 no round inicial. Logo depois, ele conseguiu conectar os principais golpes e sair com a vitória por unanimidade nas duas parciais seguintes, finalizando em 5 a 0. Encerrando a chave, o gaúcho Gabriel Gracia venceu o potiguar Mycaell Duarte por RSC, em um duelo interrompido pela arbitragem no segundo assalto.



Lutas no feminino



No primeiro combate do dia, a roraimense Dominyk Mota passou por cima da capixaba Andressa Santos, em duelo válido pela categoria até 50kg. Logo nos segundos iniciais, ela encaixou uma sequência de golpes potentes, investidas que obrigaram o árbitro a interromper a luta e decretar vitória para a atleta de Roraima. “Eu estava confiante no meu trabalho, já vinha planejando iniciar o round com bastante força pra acabar rápido. Já tinha estudado a luta anterior da minha adversária e planejei tudo isso para conseguir a vitória”, analisou Dominyk.



Depois, foi a vez de Radija Gama, de São Paulo, entrar em cena para enfrentar Vitoria Pires, de Goiás. Com um volume intenso, ela dominou sua adversária nos primeiros dois rounds e levou a melhor por unanimidade. Radija repetiu o feito no terceiro assalto e sacramentou o resultado em 5 a 0. Na sequência, a baiana Yasmine Silva iniciou superior no confronto contra a carioca Rayssa Antunes. Porém, ela foi penalizada com a perda de um ponto e, assim, o primeiro round acabou empatado. Rayssa conseguiu a vitória em 3 a 2 e a decisão ficou para o terceiro assalto. No fim, Yasmine saiu com a classificação para a próxima fase.



Encerrando a competição feminina no segundo dia do Brasileiro Elite, Penelope Silva, de Pernambuco, e Marilia Hubner, do Rio Grande do Sul, subiram no ringue montado no Ginásio Nilson Nelson. Encaixando as melhores conexões, a boxeadora gaúcha largou na frente com duas vitórias por 5 a 0. No terceiro e decisivo round, Penelope conseguiu vencer no placar de 3 a 2, mas viu sua rival sair com a vaga na decisão unânime. “Foi dureza chegar até aqui, sair lá do Rio Grande do Sul com tudo o que tá acontecendo, todos os atletas que estão aqui presentes estão de parabéns”, disse Marilia. “Força pessoal, esse é um momento de se unir, momento de reerguer as estruturas e vamos para cima”, comentou a atleta mandando um recado para o seu estado.