Faixa-preta espanhol Bartolomé Escolar lidera a SAC Jutsu (Foto: Reprodução)

Publicado 11/06/2024 11:00 | Atualizado 11/06/2024 14:53

Pela primeira vez a Espanha receberá, no dia 13 de julho, uma etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, novidade da ISBJJA– em parceria com a CBJJD– para 2024. Batizado de Altea Summer International Cup, o evento tem inscrições abertas até 8 de julho, no sitewww.isbjj.com, e vem movimentando o cenário local.



Entre as equipes que prometem "fazer barulho" no campeonato está a SAC Jutsu, liderada pelo faixa-preta espanhol Bartolomé Escolar. Natural de Alicante, na Espanha, ele conheceu o Jiu-Jitsu em 1994, e através dos ensinamentos da família Gracie, se desenvolveu até comandar o próprio time.



"Hoje a equipe está baseada na região da Comunidade Valenciana, em Alicante e Valencia, e nossa expectativa para o torneio em Altea é a melhor possível, com muita motivação para seguirmos treinando e chegar com força. Além disso, é uma grande oportunidade de conhecer novos companheiros, atletas que compartilham o Jiu-Jitsu como paixão e assim crescermos", disse Bartolomé, que continuou:



"O panorama do Jiu-Jitsu na Espanha é de otimismo, com crescimento constante, bastantes lugares para treinar. Espero que em breve se torne uma das três artes marciais mais praticadas no país".