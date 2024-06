Ryan Maguila, faixa-roxa da GFTeam, vem despontando no Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Ryan Maguila, faixa-roxa da GFTeam, vem despontando no Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 10/06/2024 17:00 | Atualizado 11/06/2024 09:21

Promessa da GFTeam e em franca ascensão, o faixa-roxa Ryan Maquila, de 17 anos, é mais um nome para se ficar de olho no cenário do Jiu-Jitsu. Vindo de bons resultados, entre eles a prata no último Mundial da IBJJF, o jovem desponta no cenário nacional e internacional.



No currículo, Ryan Maguila soma títulos do Brasileiro, Sulamericano e Pan Kids da IBJJF, entre outros. Porém, mantém os pés no chão em busca da faixa preta e mais conquistas na arte suave.



"Comecei a treinar com 5 anos, com o professor Wallace Castro no CT Vaz Lobo. Dois anos depois já competi e, em 12 anos de Jiu-Jitsu, participei de diversos campeonatos no Brasil e nos EUA, sempre no pódio", afirmou Ryan, que completou:



"Mesmo jovem, me tornei referência para os mais novos e sou respeitado pelos mais velhos. Através da minha luta, do meu esforço, pude virar um espelho para crianças e outras pessoas que sonham em viver do Jiu-Jitsu ou usam ele como motivação, e isso é muito gratificante".