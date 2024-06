Com FKBERJ à frente, Rio brilhou na competição - (Foto: Marcos Torquato)

Publicado 10/06/2024 14:00 | Atualizado 11/06/2024 07:01

Do dia 30 de maio a 2 de junho, a Arena do Tartarugão, em Vila Velha, no Espírito Santo, foi palco do 33º Campeonato Brasileiro adulto de Kickboxing, do 27º Brasileiro sub-17 e da Panamerican Cup 2024, todos em sintonia, com lutas de alto nível e fortes emoções.



No Brasileiro adulto, um dos destaques foi o estado do Rio de Janeiro, que liderado pela FKBERJ, faturou o 19º título na competição, mostrando sua força no evento organizado pela CBKB com o apoio da Federação Capixaba de Kickboxing.



"Somos campeões 19x, um resultado magnífico! Quero só agradecer ao trabalho dos diretores da FKBERJ, presidentes das associações, professores e atletas pelo esforço para colocar nosso estado no topo. Tivemos 282 atletas em ação, o maior número do campeonato, que vem crescendo a cada ano, mostrando a força do Kickboxing no Rio e no Brasil", afirmou Capitulino Gomes, presidente da Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro.