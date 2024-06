Chael Sonnen e Anderson Silva ficarão frente a frente de novo - (Foto: Divulgação)

Publicado 12/06/2024 10:00

Desde que a trilogia entre Anderson Silva e Chael Sonnen foi anunciada oficialmente para acontecer no próximo sábado (15), em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night, chamou a atenção o fato do americano ter aceitado enfrentar seu grande rival em um duelo de Boxe. Oriundo do Wrestling, Chael nunca lutou na nobre arte e, em sua carreira no MMA, das suas 31 vitórias contabilizadas, apenas oito foram por nocaute.

Diante disso, o que os fãs podem esperar do desempenho de Chael Sonnen no Boxe no próximo sábado? Em conversa com jornalistas e fãs no último domingo (9), em treino aberto realizado no Rio de Janeiro, Anderson Silva pregou respeito ao seu rival e destacou o fato de, aos 49 anos, estar treinando e lutando em alto nível."Ele está vindo bem preparado, sem dúvida. O Chael é um atleta, né, assim como eu. A gente está nesse 'novo normal', que são as competições de Boxe, e eu estou muito feliz de poder fazer essa trilogia, estou muito feliz, de verdade. Acho que vai ser muito legal, porque imagina, os atletas que começaram lá atrás, da minha geração, eu não vejo muitos estarem fazendo o que a gente está tendo a oportunidade de fazer, que é continuar treinando, lutando e dando espetáculo. Isso é muito legal", disse o "Spider".Atualmente com 49 anos de idade, Anderson Silva está na seleta lista de lutadores que fazem parte do Hall da Fama do UFC e, em sua carreira no MMA, contabilizou 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. Pelo Ultimate, onde ostentou o posto de campeão peso-médio por anos, foram 17 triunfos, sete reveses e uma luta sem resultado.Ao se despedir oficialmente do UFC no ano de 2020, o Spider migrou para o Boxe profissional, onde fez três combates oficiais e um de exibição. O brasileiro derrotou Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, respectivamente, empatou com Bruno Azeredo e em sua última apresentação, em outubro de 2022, foi derrotado por Jake Paul na decisão unânime.Dois anos mais jovem em relação a Anderson Silva, Chael Sonnen possui no MMA um cartel com 31 resultados positivos, 17 derrotas e um empate. O americano chegou a disputar cinturões no UFC em duas divisões de peso, nos médios e nos meio-pesados, respectivamente. O polêmico lutador encerrou sua passagem no MMA pelo Bellator, onde fez sua última apresentação em junho de 2019, sendo derrotado pelo brasileiro Lyoto Machida.