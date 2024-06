Rogério Gavazza ao lado do GM Álvaro Barreto e Carlão Barreto - (Foto: MBS Lutas)

Publicado 13/06/2024 11:00 | Atualizado 13/06/2024 14:15

Nos dias 20 e 21 de julho, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, vai receber o Mundial Gi & No-Gi da ISBJJA e o Mundial Novatos - destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, ambos válidos pela nona etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, que também tem organização da CBJJD.



A expectativa é por um grande campeonato, e pela sua importância, ele terá as presenças de Carlão Barreto e Sylvio Behring, diretor-técnico e vice-presidente da CBJJD, respectivamente, além do GM Álvaro Barreto, presidente do Conselho de Mestres da Confederação e parte da comissão técnica do evento.

Entre as atrações do Mundial Gi & No-Gi e do Mundial Novatos estarão as tradicionais superlutas, com desafios entre os estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul que prometem levantar o público presente na arena."Esperamos grandes combates! A seleção do Mato Grosso do Sul será formada pela Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do MS, liderada pelo presidente Fábio Rocha, e a seleção do Rio através dos atletas ranqueados no Circuito Nacional Mineirinho", afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, que completou:"Outro atrativo especial é o retorno do diretor Carlão Barreto, figura sempre presente nos nossos grandes eventos, mas que não era visto há algum tempo por conta dos seus compromissos com o UFC Brasil, onde é comentarista. Além dele, Sylvio Behring e o GM Álvaro Barreto também vão abrilhantar nosso principal campeonato em 2024".Ao final do Circuito Nacional Mineirinho, vale lembrar, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.