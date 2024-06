Campeões consagrados e lutas de alto nível estão agitando o campeonato - (Foto: Divulgação)

Publicado 14/06/2024 07:15 | Atualizado 14/06/2024 16:55

Após a realização de mais 23 lutas no Campeonato Brasileiro Elite de Boxe 2024, em Brasília-DF, foram definidos os primeiros medalhistas da competição nacional. Uma das atletas que confirmou o seu lugar no pódio foi Graziele Jesus, boxeadora que representou o Brasil na Olimpíada de Tóquio-2020, na disputa da chave até 54kg.



Uma das principais destaques da categoria encerrou as lutas femininas do terceiro dia do torneio. A mineira Graziele, presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, subiu no ringue para medir forças contra a amapaense Roberta Santana. Encaixando os golpes mais pesados do confronto, ela saiu com a classificação logo no segundo round. “Foi uma luta bastante tranquila. Tava tentando manter o meu ritmo de golpe, até para se preparar para a próxima luta. Meu foco nesse Brasileiro é trazer o ouro”, comentou Grazi. Já no terceiro duelo, a baiana Stefani Santos passou por cima da paraense Emanuelle Silva, superando a rival por RSC já no segundo assalto.



O primeiro combate da sessão já reservou a participação de uma atleta que integra a seleção brasileira. Rayssa Carneiro, representante do Paraná e atual primeira reserva de Tatiana Chagas no até 54kg, encarou a cearense Dagiliana Gomes. Demonstrando superioridade nos três rounds, ela sacramentou a vitória por unanimidade e garantiu seu lugar na semifinal do Brasileiro Elite. “Foi bom para quebrar o gelo da competição. Vamos sábado fazer mais de novo”, disse Rayssa. Anna Caroline Martins, de São Paulo, também se saiu vitoriosa na decisão unânime, derrotando Carine Borba, do Rio Grande do Sul.

No primeiro confronto pela fase de oitavas de final da chave até 92kg, Ramon Batagello, de São Paulo, derrotou o cearense Alef Alves por nocaute. Ele acertou o golpe derradeiro no adversário já no primeiro round. “Foi uma estreia boa, é bom começar assim, tem mais três lutas para chegar na final, tô preparado para a próxima pra chegar e ganhar”, disse Ramon. Nos dois duelos seguintes, o paraibano Davi Piris e o catarinense Luiz Otavio Rotta eliminaram, respectivamente, o goiano Ruyter Santos e o acreano Kelvis Nascimento.Competindo em casa, o candango Agnaldo Cruz contou com um grande apoio da torcida para sair com a vitória nas oitavas. Ele conquistou o resultado positivo logo no assalto inicial, quando o potiguar Francisco Rocha precisou abandonar a luta. “Teve um nervosismo, lutar em casa pela primeira vez no Campeonato Brasileiro pra mim é uma honra. Meus alunos e alguns amigos estão aí apoiando, fez toda a diferença”, comentou Agnaldo. Já nos combates posteriores, o paranaense João Pereira superou o sergipano Edsley Santos por RSC, enquanto o carioca Fagner Oliveira bateu o sul-mato-grossense Vitor Dualibi em 5 a 0.Fechando o terceiro dia de competições, Isaias Ribeiro, da Bahia, enfrentou Fabricio Costa, do Pará. Impondo um volume forte de golpes, ele largou na frente com duas vitórias em unanimidade. Depois, Isaias confirmou seu lugar na próxima fase com mais uma decisão unânime. No confronto anterior, o pernambucano Alisson Patrocínio saiu com a vaga nas quartas diante do tocantinense Ronald Silva. Ele venceu o rival no segundo round, onde a arbitragem interrompeu as ações e determinou o triunfo do boxeador de Pernambuco.Na categoria até 71 kg, os quatro medalhistas foram definidos na tarde desta quinta-feira (13). O primeiro deles foi o baiano Kaian Oliveira. Ele venceu o mineiro Lucas Souza por decisão unânime, com vitórias nos três assaltos. “Mais uma vez conseguimos sair vitoriosos, impor meu jogo e seguimos na luta em busca do ouro”, relatou Kaian. Seguindo na mesma chave, Cristiano Pereira, do Paraná, não tomou conhecimento de Herderval Almeida, do Ceará. Dominando o adversário em todos os rounds, ele encerrou a disputa no placar total de 5 a 0.Cassio Oliveira, do Sergipe, entrou em ação para enfrentar Gabriel Bueno, do Rio Grande do Sul. Em mais uma exibição de muita técnica e categoria, ele se classificou para a semifinal com um triunfo de 5 a 0. O mesmo ocorreu com o capixaba Jonatas Jesus. Ele passou pelo sul-mato-grossense Gabriel Vilela também por unanimidade.Confirmando a posição de favorito ao título do Brasileiro Elite, Ramon Conceição venceu mais um combate e se classificou para a fase de quartas de final. O baiano levou vantagem nos três rounds contra o sul-mato-grossense João Victor Sousa e saiu com o triunfo unânime. “Foi uma luta um pouco mais dura do que a primeira, o adversário veio buscar bastante, mas eu consegui impor meu jogo, tocar os golpes mais contundentes para sair com a vitória”, analisou Ramon. “Tô confiante para sair daqui campeão e vou sair campeão, esse ano ninguém tira o meu título”, completou.Os dois confrontos seguintes foram finalizados em unanimidade. Thiago Pinheiro, de Roraima, superou Henrique Souza, de Goiás, por 5 a 0. Depois, o sergipano Lucas Alves passou pelo pernambucano William Lino. Por outro lado, o duelo entre o cearense Lucas Ramos e o paranaense Gustavo Graça foi bem mais equilibrado. Lucas começou superior e saiu em vantagem. Ele seguiu um pouco melhor que seu rival e ampliou a diferença com um triunfo por 3 a 2. Na terceira parcial, Gustavo venceu na decisão dividida, mas acabou derrotado pelo placar de 4 a 1.Fechando as disputas no até 57kg, um duelo entre Rio-São Paulo levantou o público presente no Ginásio Nilson Nelson. O carioca Marcos Thierry iniciou conectando as principais investidas e largando na frente por 4 a 1. Ele cresceu o seu ritmo e triunfou de forma unânime na sequência. Com mais uma vitória por 3 a 2, Marcos confirmou sua classificação na decisão dividida em 4 a 1. “Foi uma luta muito dura, já tinha lutado três vezes com o adversário de São Paulo, já sabia mais ou menos o jogo que ele ia fazer. Tô confiante para as próximas três lutas, eu vou ser campeão”, disse o atleta do Rio de Janeiro.Um pouco antes, ocorreu o primeiro nocaute do terceiro dia do torneio. Nathann Siqueira, do Mato Grosso, levou a melhor sobre Charles Oliveira, do Rio Grande do Norte. Ele efetuou o golpe decisivo ao decorrer do segundo round. “Fazia um tempo que eu estava lesionado, voltei agora. Pra mim foi um alívio essa vitória, principalmente por nocaute, que é uma forma de vitória que eu gosto bastante. Trabalhei bastante para chegar aqui, tô confiante pelo título”, comentou Nathann. Por fim, o catarinense Daniel Ferreira venceu o paraense Germano Oliveira por 5 a 0 e foi outro que avançou às quartas de final.Na primeira sessão do Campeonato Brasileiro Elite de boxe, oito lutas pela fase de oitavas de final da categoria até 80kg marcaram o terceiro dia da competição nacional, que acontece no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília-DF. O destaque do período ficou por conta da vitória de Felipe Ignacio, integrante da seleção brasileira, que superou uma breve confusão para se garantir nas quartas do torneio. Na tarde, 24 combates darão sequência ao campeonato.Abrindo o terceiro dia do evento, Felipe entrou em cena na categoria até 80kg. Membro da equipe olímpica permanente do Brasil, ele subiu no ringue para enfrentar o sergipano Ademilson Junior. Felipe iniciou superior ao seu adversário e saiu na frente por 4 a 1. Depois, ele subiu o ritmo e conseguiu a vitória no placar total por unanimidade. Ao fim do segundo round, ambos os atletas tiveram um leve desentendimento, que rapidamente foi apaziguado pela juíza. “Primeira luta é sempre um pouco mais mental, mas agora eu quebrei esse gelo. Tá tudo bem graças a Deus e agradecer a todo mundo pela torcida, vamos para cima”, analisou Felipe.Lailson Jesus, do Paraná, começou imprimindo um volume intenso e largou em vantagem por 5 a 0 contra Armen Branco, do Mato Grosso do Sul. Ele repetiu a dose no round posterior e colocou seu rival no limite das contagens. Por fim, a quarta paralisação da arbitragem determinou a classificação de Lailson por RSC no terceiro assalto. Já no terceiro duelo da sessão, o mineiro Alan Elias dominou o roraimense Alisson Mota do início ao fim. Sem dar espaço para qualquer reação do adversário, ele sacramentou seu triunfo logo no segundo round, diante de uma intervenção do juiz.Na sequência, Otavio Luz, do Amapá, teve um bom início de combate contra Gabriel Cohen, de Pernambuco. Nos dois primeiros assaltos, ele levou a melhor na decisão dividida. Gabriel cresceu na luta no terceiro round e saiu com a vitória no terceiro round. Porém, o resultado não foi o suficiente, já que Otávio saiu vitorioso na opinião de três juízes. O carioca Lucas Diniz não tomou conhecimento do tocantinense Samuel Gomes e confirmou sua vaga na próxima fase já no round inicial, onde a arbitragem decretou o fim do confronto por RSC.O baiano Jomario Cruz mostrou o motivo de ser considerado um dos favoritos ao título na chave até 80kg do Brasileiro Elite. Ele iniciou aplicando investidas com intensidade e controlando as ações do combate. Dessa forma, o representante da Bahia terminou sua participação no dia com um triunfo por RSC. “A luta foi muito importante, graças a Deus saímos com a vitória, RSC no segundo round, vamos para a próxima”, comentou Jomario. Depois, outra classificação via intervenção da arbitragem, agora do cearense Juan Bezerra. Ele bateu Lucas Bastos, do Distrito Federal.No encerramento da sessão, o paulista Kaue Bellini encarou o paraibano Maksuel Santos. Com os melhores golpes conectados, ele levou os dois primeiros assaltos por 5 a 0. No último round, Kaue apenas administrou sua larga vantagem e sacramentou o resultado ao seu favor na decisão unânime. “Foi um combate bom, bastante técnico, um atleta bem experiente. Mas eu consegui impor o meu jogo e trazer mais uma vitória para o estado de São Paulo. Vamos nessa que amanhã tem mais”, disse Kaue.