Na vitória da Espanha, Lamine Yamal tornou-se o jogador mais jovem da história a jogar a Eurocopa - Christophe Simon / AFP

Na vitória da Espanha, Lamine Yamal tornou-se o jogador mais jovem da história a jogar a EurocopaChristophe Simon / AFP

Publicado 15/06/2024 14:56

A Espanha não tomou conhecimento da Croácia e venceu na estreia na Eurocopa de 2024 com um 3 a 0 construído ainda no primeiro tempo, em Berlim, na Alemanha. O resultado, com gols de Morata, Fabián Ruiz e Carvajal, ganha ainda mais importância diante do grupo B ser considerado da morte, já que também conta com a Itália, que enfrenta a Albânia ainda neste sábado, às 16h (de Brasília).

A partida ainda teve um recorde histórico. Com 16 anos e 338 dias, Lamine Yamal tornou-se o jogador mais jovem a disputar uma partida da Euro, e foi um dos destaques da equipe. O atacante do Barcelona, que faz 17 em 13 de julho, superou o polonês Kacper Kozowski, que tinha 17 anos e 246 dias quando entrou em campo na edição de 2021.



Como foi a vitória da Espanha



Após um início lento, caindo no estilo do adversário, a Espanha conseguiu se encontrar justamente ao abrir o placar, aos 29. Na primeira vez em que conseguiu acelerar e encaixar uma boa jogada, o time espanhol viu Morata receber bom passe entre a zaga e abrir o placar.



Dois minutos depois, Fabián Ruiz, em jogada individual, driblou dois adversários e ampliou. E Carvajal fez o terceiro nos acréscimos do primeiro tempo, em jogada de bola parada.

Na segunda etapa, a Croácia precisou se lançar mais ao ataque e criou algumas chances, mas sem conseguir finalizar ou completar as jogadas. Já a Espanha buscou os contra-ataques, especialmente com a velocidade de Lamine Yamal, mas não ampliou o placar e ainda bobeou numa saída de bola do goleiro Unai Simón, que jogou nos pés de Majer.

O croata driblou o goleiro, mas foi derrubado por Rodri, que deveria ter sido expulso e só levou amarelo. Pênalti que Petkovic perdeu e marcou no rebote, mas a arbitragem viu invasão de Perisic e anulou o gol.

Outro jogo da Eurocopa

Mais cedo, a Suíça venceu a Hungria por 3 a 1, pelo Grupo A. Duah, Aebischer e Embolo fizeram os gols dos suíços, com Barnabás Varga diminuindo.