Luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen terminou em empateWander Roberto/Divulgação

Publicado 16/06/2024 10:25 | Atualizado 16/06/2024 10:47

São Paulo - Anderson Silva se despediu dos ringues brasileiros na madrugada deste domingo (16). A lenda do MMA enfrentou Chael Sonnen, seu histórico rival, na luta principal do Spaten Fight Night, em São Paulo, e o duelo terminou em empate.

A luta de boxe foi bem parada, com os dois lutadores trocando golpes, mas sem oferecer muito perigo ao outro. No final de cinco rounds, o duelo se encerrou e ambos os braços foram levantados pelo árbitro, declarando um empate.

"Muito legal subir aqui e me divertir de novo, dar esse espetáculo para todos. Momento mágico que a Spaten proporcionou para mim e para o esporte em geral. É um novo capítulo que se escreve dentro das marcas que se dedicam a mudar o Brasil através do esporte", disse Anderson, após a luta.

" Muito feliz de fazer minha última luta no Brasil. É uma mistura de emoções. Última luta no Brasil, mas vou continuar lutando, eu amo muito. Me faz sentir vivo. Apesar de ser algo que faço de maneira secundária, é algo que amo fazer. Ter a oportunidade de dividir esse espaço com meu filho, que me acompanhou quando bebê, e vê-lo lutar, ver todas essas pessoas aqui... Obrigado", complementou.

O mesmo evento contou com outras três lutas. Bia Mesquita venceu Jojo Ramos por finalização aos dois minutos e 30 segundos do primeiro round, Kalyl Silva, filho de Anderson Silva, ganhou de Paulo Roberto por decisão unânime (45-30, 45-30 e 45-30), e Hebert Conceição triunfou sobre Esquiva Falcão por decisão unânime (97-93, 97-92, 98-91).