Weghorst comemorando o gol que deu a vitória à Holanda sobre a PolôniaOdd Andersen / AFP

Publicado 16/06/2024 12:34 | Atualizado 16/06/2024 12:39

Hamburgo - A Holanda estreou no grupo D da Eurocopa com vitória. A Laranja Mecânica triunfou sobre a Polônia por 2 a 1, com gols marcados por Gakpo e Weghorst. O gol solitário dos poloneses, que não contavam com Lewandowski, sua principal estrela, foi marcado por Buksa.

O primeiro gol da partida foi marcada pela Polônia. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atacante Buksa recebeu cruzamento vindo de um escanteio e desviou de cabeça para o canto esquerdo do goleiro Verbruggen.

A virada da Holanda, entretanto, começou ainda no primeiro tempo. Aos 28, Aké se antecipa, recupera a bola no campo e ataque e rola para Gakpo. O atacante do Liverpool chutou, a bola desviou e parou no gol de Szczesny.

Por fim, Weghorst precisou de apenas dois minutos para garantir a vitória holandesa, ele, que entrou aos 35 do segundo tempo, recebeu um novo passe vindo de Aké aos 37 e finalizou de primeira para o gol de Szczesny, e deu números finais ao jogo.

O próximo compromisso da Holanda é contra a principal força do grupo D: a França. O jogo acontece na próxima sexta (21), às 16h (horário de Brasília). A Polônia volta a entrar em campo no mesmo dia, às 13h, contra a Áustria.