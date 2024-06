Dudu deve permanecer no Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Dudu deve permanecer no PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 16/06/2024 13:31

Em uma grande reviravolta, o atacante Dudu não deve ser vendido pelo Palmeiras ao Cruzeiro. O jogador de 32 anos comunicou à diretoria alviverde que tem o desejo de permanecer no clube e, com isso, a venda não deve se concretizar. As informações são do “ge”.



A permanência só não está assegurada, pois basta definir a posição do Cruzeiro sobre o assunto. Dudu chegou a ter sua chegada anunciada pela Raposa, e Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, declarou que o próprio atacante afirmou querer “buscar novos ares” e sair do Palmeiras.



O Cruzeiro comunica que tem um acordo com o Palmeiras e com Dudu para a contratação do atacante, de maneira definitiva.



Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube após passar por exames e formalizar o novo contrato.



O Cria da Toca é aguardado… pic.twitter.com/vzknXM6EPU — Cruzeiro (@Cruzeiro) June 15, 2024

O clube alviverde, por outro lado, emitiu uma nota afirmando que Dudu conversou com o treinador Abel Ferreira e de que ele é um ativo do Palmeiras, com contrato válido até o fim de 2025.



“O atacante Dudu se apresentou para o treino deste domingo (16) na Academia de Futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira. A pedido do Departamento de Futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte (MG), onde o Palmeiras enfrenta amanhã o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até o fim de 2025”, comunicou o Palmeiras.



O Alviverde havia aceitado uma oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) para vender o ídolo de 32 anos. Já que a venda não estava concretizada e nenhuma documentação assinada, o Palmeiras entende que o negócio pode ser desfeito, se for do desejo de Dudu.



Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. O atacante, que está no clube desde 2015, tem 88 gols marcados e 97 assistências feitas em 443 jogos pelo Alviverde. Além disso, conquistou 12 títulos pela equipe paulista: quatro Brasileiros, três Paulistas, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e uma Recopa Sul-Americana.