Torcedores da Sérvia e da Inglaterra entraram em confronto antes de jogo da EuroKenzo Tribouillard/AFP

Publicado 16/06/2024 14:30

A polícia alemã registrou mais uma grande confusão antes de uma partida pela Eurocopa. Neste domingo (16), horas antes da partida em Gelsenkirchen, no estádio Veltins-Arena, torcedores da Inglaterra e da Sérvia pararam as ruas e protagonizaram cenas de violência.



De acordo com a imprensa local, ao menos duas pessoas ficaram feridas na briga que registrou arremessos de garrafas e cadeiras. Os sérvios estavam do lado de fora de um bar, quando foram surpreendidos pelos chamados "hooligans", da Inglaterra, que estavam mascarados



Havia esquema especial para o duelo, já que o mesmo era classificado como de "alto risco" pelas forças de segurança da Alemanha. As torcidas, marcadas por pioneirismo na Europa, são consideradas rivais.



Sérvia e Inglaterra estão no Grupo C da Eurocopa, ao lado também de Eslovênia e Dinamarca.