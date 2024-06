Real Madrid comemora título da Liga dos Campeões - Glyn Kirk / AFP

Publicado 17/06/2024 09:42

Rio - O elenco do Real Madrid e seus torcedores estavam na mira do Estado Islâmico. De acordo com informações do jornal espanhol "El Confidencial", a Guarda Civil desmantelou um dos centros de propaganda do grupo terrorista. Entre os materiais apreendidos estavam conteúdos indicando o planejamento de ataques ao atual campeão da Liga dos Campeões.

"Meu querido irmão. Aguarde em local próximo ao ponto de chegada dos jogadores. Mire neles junto com seus seguidores", dizia uma mensagem encontrada em um cartaz.

Não houve informação sobre a data que o possível ataque estava agendado, mas a polícia encontrou instruções ainda mais específicas, que parecem sugerir a festa realizada nas ruas de Madri, após o título da Liga dos Campeões no começo de junho.



"Meu querido irmão de Al-Andalus, um objetivo muito valioso espera por você. Entre nas multidões, distraia a segurança com explosivos improvisados e dispositivos de engodo e avance em direção ao seu objetivo principal com determinação".

De acordo com a publicação espanhola, o grupo ligado ao Estado Islâmico chamado "Fundação I'lam" também tinha mensagens incitando ataques à Eurocopa, sugerindo as cidades de Berlim, Munique e Dortmund. Os Jogos Olímpicos de Paris também estavam na mira.