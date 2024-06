Rio Sena receberá abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 17/06/2024 17:24

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho, e o Comitê Organizador do evento realizou nesta segunda-feira (17) um teste para a cerimônia de abertura. O ensaio no rio Sena contou com 55 barcos e teve como principal destaque as técnicas de segurança, sem sequer dar uma brecha sobre a festa.

"O foco do nosso treinamento está no tempo, na capacidade dos barcos de navegar juntos, é claro, mas acima de tudo em manter um cronograma para que possamos apresentar nossas delegações no lugar certo quando precisamos apresentá-las", explicou Thierry Reboul, diretor de cerimônias do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris.

Este foi o segundo ensaio no Sena - o primeiro aconteceu em julho de 2023. Na cerimônia, os barcos percorreram 6km entre as pontes de Austerlitz e de Ien em trajeto de 45 minutos. O teste havia sido agendado para abril, mas condições climáticas adiaram.

"O fluxo do rio reduziu significativamente e muito rapidamente. Ainda estamos com um fluxo significativo, mas estamos chegando muito mais perto das condições que normalmente vemos em julho. No primeiro teste, estávamos claramente alguns minutos atrasados em relação ao cronograma. Aprendemos com isso, continuamos treinando e estamos muito felizes com o cronograma e a forma como ele foi respeitado. Estamos praticamente no horário para todos os barcos", explicou Thierry.

A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris será a primeira da história fora de um estádio.