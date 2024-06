Max Verstappen e Lewis Hamilton disputaram o título de 2021 - Divulgação/F1

Publicado 11/06/2024 11:40 | Atualizado 11/06/2024 11:44

Rio - O tricampeão Max Verstappen não quis saber de polêmica na hora de eleger os melhores pilotos da história da Fórmula 1. Em entrevista ao canal "DAZN", o líder do mundial nesta temporada incluiu dois nomes do atual grid, mas preferiu ficar de fora. O brasileiro Ayrton Senna também foi lembrado, diferentemente do seu sogro Nelson Piquet.

A lista de Max Verstappen começa com Juan Manuel Fangio, pentacampeão na década de 50, em quinto lugar. Na frente aparecem dois nomes do atual grid da categoria: Lewis Hamilton e Fernando Alonso, em quarto e terceiro, respectivamente. Apesar da rivalidade, o holandês não deixou o heptacampeão de fora da lista. Ele também não escondeu a admiração pelo espanhol da Aston Martin.

Verstappen completou o pódio com Michael Schumacher em primeiro e Ayrton Senna em segundo. A escolha por Senna chama a atenção, já que ele era rival do seu sogro e também tricampeão Nelson Piquet. Em entrevistas recentes, o holandês já revelou que não costuma conversar sobre automobilismo com o ex-piloto brasileiro.

Após vencer o GP do Canadá, Verstappen se isolou na liderança do campeonato de pilotos com 31 pontos de vantagem para o vice-líder Charles Leclerc, da Ferrari. Já a Red Bull abriu 21 de diferença para a escuderia italiana no mundial de construtores. A próxima etapa da Fórmula 1 será no dia 23 de junho, no Circuito da Catalunha, em Barcelona.