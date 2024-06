Grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro serão homenageados no Prêmio 2024 - (Foto: Divulgação)

Grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro serão homenageados no Prêmio 2024 (Foto: Divulgação)

Publicado 17/06/2024 18:00 | Atualizado 17/06/2024 19:17

Vinda do Japão, desenvolvida pela família Gracie e hoje a arte marcial brasileira mais famosa mundo afora, o Jiu-Jitsu virou referência, e com grandes talentos oriundos do Rio de Janeiro, terá um espaço especial no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - Edição Lendas, marcado para 30 de junho, no Espaço Hall, Barra da Tijuca-RJ.



Entre os homenageados, estarão cinco lendas do Jiu-Jitsu no Rio e no Brasil, sendo eles os GMs Julio Cesar Pereira, um dos fundadores da GFTeam, Wendell Alexander, co-fundador da Nova União, Ricardo Libório, um dos responsáveis pelo sucesso do American Top Team (ATT), Sérgio Bolão, faixa-coral formado por Carlson Gracie, e José Henrique Leão Teixeira, referência em arte suave.



Junto dos mestres já citados, Oswaldo Fadda e Carlson Gracie também vão ganhar honrarias "in memoriam". Todos eles, exemplos dentro e fora do tatame, receberão prêmio por suas respectivas colaborações para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu. E além da modalidade, outras várias serão representadas no Prêmio 2024.