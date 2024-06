Anderson Silva e Chael Sonnen empataram na luta principal - (Foto: Divulgação Spaten Fight Night)

Publicado 16/06/2024 12:00 | Atualizado 17/06/2024 14:36

O aguardado Spaten Fight Night aconteceu neste sábado (15), no Complexo Templo, em São Paulo, em evento que marcou a despedida de Anderson Silva nos esportes de combate no Brasil. O "Spider" enfrentou Chael Sonnen na luta principal da noite, e empatou o confronto contra o norte-americano que foi disputado em uma luta de exibição de cinco rounds.



No co-main event da noite, Hebert Conceição derrotou Esquiva Falcão na decisão unânime dos jurados e faturou o cinturão brasileiro dos super-médios. Completando os resultados, o filho de Anderson Silva, Kalyl Silva derrotou Paulo Roberto e se manteve invicto do Boxe. Já Bia Mesquita estreou no MMA com vitória dominante sobre Jojo Ramos.

O combate começou com Sonnen tentando encurralar Anderson nas cordas. O americano se movimentava bem e clinchava o Spider em qualquer tentativa do brasileiro em atacá-lo. Chael seguiu caminhando à frente no segundo assalto, enquanto Silva respondia com jabs. Os rivais trocavam golpes no centro do ringue.Anderson acelerou seu ritmo no terceiro round, mas seguia vendo Sonnen tentar encurrala-lo nas cordas. Antes do fim parcial, o "Spider" conectou no direto no rosto do americano. No quarto assalto, Chael parecia mais cansado, e se aproveitando disso, Silva conseguiu conectar uma boa sequência de jabs no corpo do norte-americano. No último round, Anderson apenas administrou o confronto, chegando a imitar os movimentos de Muhammad Ali no ringue. O Brasileiro terminou o confronto atacando Sonnen com alguns jabs.O confronto começou com bastante movimentação dos lutadores, com Hebert procurando atacar a longa distância, marcando o rival com jabs e diretos. Esquiva lutava mais plantado, buscando os contra ataques e chegou a conectar dois cruzados limpos de esquerda. Esquiva voltou para o segundo assalto tomando as iniciativas do duelo, mas logo viu Conceição equilibrar o duelo. O baiano conectou um boa combinação de jab e upper na linha de cintura de Falcão. Hebert usava bem sua esquiva e tentava provocar o capixaba.O ritmo do confronto diminuiu na terceira parcial. Esquiva tentava encurralar Hebert no córner, que contra atacava bem. O quarto assalto foi o melhor de Hebert até aquele momento na disputa. O baiano pressionou Falcão nas cordas e conectou uma chuva de golpes no desafeto, que não conseguia se defender, e esteve muito perto de cair, mas foi salvo pelo gongo.Esquiva se recuperou na parcial seguinte, e em seu melhor momento no round, acertou dois cruzados limpos em Conceição. No sexto assalto, o capixaba seguiu melhor na luta, terminando o round em vantagem. Falcão foi para "caça" no sétimo round. Andando a frente golpeando o rival e com boas esquivas, o capixaba seguia crescendo no duelo. Hebert usava os jabs para manter a distância.O ritmo da luta voltou a acelerar no oitavo round. Hebert cruzado de direita limpo em Esquiva, que não deixava de caminhar para frente, em mais um assalto que terminou muito equilibrado. A penúltima parcial iniciou com Falcão atacando a linha de cintura do rival. O capixaba mais uma vez levou Hebert as cordas, e viu o adversário usar o clinch para conter sua sequência de jabs e cruzados. No round decisivo, Esquiva Falcão foi com tudo para finalizar a luta, e encurralou o rival nas cordas e atacou com uma sequência de diretos. O capixaba acertou mais alguns uppers até o último gongo soou.Ao final de dez rounds, Hebert Conceição foi declarado vencer do confronto por decisão unânime dos jurados (97-93 - 97-92 98-91), e de quebra faturou o Cinturão Brasleiro dos super-médios. Com a vitória o baiano segue invicto como pugilista profissional, agora com seis lutas. Já Esquiva amargou sua segunda derrota consecutiva em 31 confrontos na carreira.O confronto entre Kalyl Silva e Paulo Roberto se iniciou com muito estudo e poucas ações, com filho de Anderson Silva levando vantagem por ter conectado alguns jabs no corpo de Paulo. O segundo assalto começou com mais velocidade. Kalyl seguia jabendo na linha de cinturão do rival, que não tinha êxito nos contra ataques.No terceiro round, Silva manteve a estratégia e viu o rival tentar subir a velocidade do confronto. Kalyl acertou uma sequência de uppers alternados. No assalto decisivo, Kalyl conseguiu um knockdow com um cruzado de direita em Paulo Roberto. Depois disso, Silva administrou a vantagem para ser escolhido como vencedor da disputa com um triplo 40 a 35.Com o resultado, Kalyl Siva chegou a terceira vitória em três lutas como pugilista profissional, enquanto Paulo Roberto conheceu a segunda derrota no nobre arte, as duas para o filho de Anderson Silva.