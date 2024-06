Presidente da federação ucraniana e ídolo, o ex-jogador Andriy Shevchenko apresenta parte de arquibancada destruída por bombas russas - Tobias Schwarz / AFP

Presidente da federação ucraniana e ídolo, o ex-jogador Andriy Shevchenko apresenta parte de arquibancada destruída por bombas russasTobias Schwarz / AFP

Publicado 17/06/2024 13:36

Antes de estrear na Eurocopa com derrota por 3 a 0 para a Romênia, nesta segunda-feira (17) em Munique, a Ucrânia colocou em exposição uma parte da arquibancada destruída do Estádio Sonyachny, em Kharkiv, destruída por bombardeios russos. Em meio à guerra com a Rússia, que invadiu o país há dois anos, os ucranianos fizeram questão de mostrar à Europa a destruição causada.



Para isso, a federação ucraniana, presidida pelo ex-jogador e ídolo Andriy Shevchenko, fez questão de tirar as ferragens e carregar um pedaço da destruição para ficar em exposição no centro de Munique.



" (O Estádio Sonyachny de Kharkiv) foi construído pela Ucrânia para a Euro de 2012, mas foi destruído por tropas russas em maio de 2022. A federação ucraniana transportou a arquibancada através da Europa para testemunhar ao mundo que até o futebol sofre sob guerra", disse a federação do país em nota oficial.



Já na desastrosa estreia da Ucrânia, muitos torcedores aproveitaram o jogo transmitido para fazer manifestações de apoio e relembrar o sofrimento com a guerra, após invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. Houve, inclusive, menção às cidades destruídas por bombas e invadidas por tropas russas.

Já a Romênia pula na frente no Grupo E, que tem também Eslováquia e Bélgica, que se enfrentam a partir das 13h (de Brasília).