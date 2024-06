Coutinho tem situação indefinida - Divulgação / Al-Duhail

Publicado 17/06/2024 12:12 | Atualizado 17/06/2024 12:12

Rio - Revelado na base do Vasco, o meia Philippe Coutinho, de 32 anos, entrou na mira de outros clubes cariocas. O Fluminense e o Botafogo tem interesse na contratação do jogador. Apesar disso, o Cruz-Maltino mantém a confiança no acerto com o atleta. As informações são do portal "GE".

No caso do Botafogo, o acionista majoritário do Alvinegro, John Textor, teria aceitado os pedidos de Coutinho pela contratação de Alex Teixeira e Souza, ex-jogadores do Vasco, e estaria disposto a contratá-los para o Alvinegro, junto do ex-jogador da Seleção.



A negociação de Coutinho com o Vasco esfriou nos últimos dias, após o o meia pedir a contratação dos dois ex-companheiros. Alex Teixeira, inclusive, fez parte do elenco do Vasco recentemente, mas não teve uma boa segunda passagem.

Além dos clubes cariocas, uma outra possibilidade para Coutinho é o Grêmio. O clube gaúcho também estaria observando a situação e contaria com o trunfo de Renato Gaúcho, treinador e que tem uma amizade com o apoiador, para convencê-lo a atuar pelo clube gaúcho.