Ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales deu um beijo forçado na boca da jogadora Jenni Hermoso - Reprodução

Ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales deu um beijo forçado na boca da jogadora Jenni Hermoso Reprodução

Publicado 17/06/2024 13:17

Rio - A Justiça da Espanha definiu a data do julgamento do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Luis Rubiales será julgado em fevereiro de 2025 pelo beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso na cerimônia do título da Copa do Mundo de 2023.

Luis Rubiales foi denunciado por agressão sexual e coação do ato. O Ministério Público pede dois anos e meio de prisão para o ex-presidente, além de dois anos de liberdade supervisionada, proibição de comunicação com a jogadora e indenização de 50 mil euros (R$ 290 mil na cotação atual).

Além de Luis Rubiales, o ex-técnico da seleção feminina Jorge Vilda, o ex-diretor esportivo Albert Luque e o diretor de marketing da seleção espanhola Rubén Rivera também serão julgados. Eles são acusados de pressionarem Jenni Hermoso a minimizar o caso e podem pegar um ano e seis meses de prisão.