Publicado 17/06/2024 13:02

teve seu corpo encontrado por mergulhadores debaixo de um barco e a suspeita é que ele tenha sofrido um "apagão". Jackson James Rice morreu aos 18 anos semanas antes das Olimpíadas Reprodução Rio - O atleta de kitesurf Jackson James Rice, conhecido como JJ, morreu no último sábado (15) enquanto fazia um mergulho. Segundo a imprensa local, o esportistae a suspeita é que ele tenha sofrido um "apagão".

JJ era natural de Tonga e seria um dos representantes de seu país nas Olimpíadas de Paris, que começam no dia 26 de julho.

“Fui abençoada com o irmão mais incrível do mundo e me dói dizer que ele faleceu. Não sei nem o que dizer, não sei o que fazer, nem o que pensar. Sinto uma falta inacreditável de JJ, estou em choque, ainda não consigo acreditar e levará muito tempo para todos nós que amamos JJ nos sentirmos bem novamente", escreveu a irmã do atleta, Lily Rice, em uma rede social.

JJ era filho de pais britânicos que tinham uma pousada em Ha'apai, um conjunto de ilhas em Tonga. Amante do kitesurfe desde cedo, chegou a treinar na Itália para se preparar para os Jogos Olímpicos e disputou o Campeonato Mundial da modalidade, em Hyères, no sul da França, no início deste ano.