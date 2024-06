Torcedores brasileiros ganham ótima opção para assistir à Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/06/2024 11:41 | Atualizado 17/06/2024 11:51

Rio - Copacabana irá receber na próxima semana a fan zone da Copa América de 2024. O espaço, que será na altura do posto 2 da praia, receberá o público brasileiro para vivenciar as emoções das partidas da Seleção, com shows de grandes músicos nacionais, atrações gastronômicas e muito entretenimento. A entrada é gratuita, com solicitação de ingressos já disponível por meio do site sympla.com.br.

A estreia da fan zone será na próxima segunda-feira, dia 24, a partir das 17h. DJs se apresentarão na abertura da programação, e para esquentar ainda mais a torcida brasileira, o evento receberá show do cantor Xande de Pilares antes do apito inicial da partida. A área gastronômica terá opções variadas de alimentação, além de opções de entretenimento em ativações de patrocinadores. Um telão exibirá todas as emoções da partida da Seleção.

Em campo, o Brasil enfrenta a Costa Rica em seu primeiro compromisso pela competição, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No Grupo D, a seleção brasileira jogará ainda contra Paraguai (no dia 28 de junho, em Las Vegas – EUA) e Colômbia (no dia 2 de julho, em Santa Clara – EUA). O show do segundo dia de evento será do grupo Fundo de Quintal, enquanto Toni Garrido se apresentará no terceiro, sempre com início a partir das 17h.



A fan zone estará aberta, sempre repleta de atrações, durante os jogos do Brasil no torneio. A medida em que a seleção brasileira avançar na competição, novas datas e atrações serão reveladas. A Copa América de 2024 reúne 16 seleções divididas em quatro grupos com quatro participantes. As duas melhores de cada chave avançam para as quartas de final, em sistema de mata-mata.