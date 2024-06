Musa do Vasco, Brida Nunes, perdeu virgindade com cantora - Reprodução / Instagram

Rio - A musa do Vasco, Brida Nunes, de 20 anos, se tornou atriz das Pegadinhas da Rede TV!. A modelo relembrou como o convite aconteceu e revelou que a situação envolveu sua perda de virgindade com uma cantora famosa.

"Eu gravei junto com a MC Pipokinha e o vídeo viralizou, bateu 1 milhão de views em menos de 12 horas. Ela tirou a minha virgindade. Foi a primeira mulher que peguei, desde então não paramos mais de gravar. Rolou uma química com pegação liberada. Numa das cenas, fizemos uma pegadinha na rua, provocando os homens. Foi então que surgiu o convite da TV”, afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Brida afirmou que já gravou conteúdos adultos com outras personalidades. "Já gravei com famosas, com a Andressa Urach, com atores, mas nada mexeu tanto comigo assim. Ela (Pipokinha) é apaixonante, tem pegada e sabe fazer a coisa", concluiu.